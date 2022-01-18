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Мужчине сломали нос за попытку обняться

10:37
  • вторник
  • 18 января 2022

Полиция начала проверку

В Москве избили мужчину, который попытался обнять постояльца хостела.

Инцидент произошел в хостеле на улице Большая Пионерская в районе Замоскворечье. 40-летний мужчина во время просмотра телевизора захотел обнять соседа, но в ответ получил кулаком несколько ударов в лицо. Пострадавшего увезли в больницу.

"Врачи диагностировали у избитого гражданина перелом костей носа, а также закрытый перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти без смещения", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе столичного МВД.

Полиция по факту избиения мужчины начала проверку.

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