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Задержан организатор ремонта лифта в "Президент-отеле"

10:47
  • вторник
  • 18 января 2022

При падении лифта погибли двое рабочих

Как сообщает со ссылкой на информированный источник "Интерфакс", по делу о гибели двух рабочих при падении лифта в московском "Президент-отеле" задержан организатор ремонтных работ.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о 32-летнем индивидуальном предпринимателе Давиде Гелашвили. Он организовал ремонт по заказу другой компании.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Вечером 13 января в "Президент-отеле" в шахту с седьмого этажа упал лифт. Погибли двое рабочих. Было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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