В Госдуме рассказали о планах на весеннюю сессию

Депутаты займутся поддержкой граждан, развитием экономики и регионов

Госдума открывает весеннюю сессию. Программа первого в этом году пленарного заседания насыщенная. Депутаты определят планы работы до августа и уже сегодня рассмотрят ряд важных законопроектов, касающихся разных сфер жизни.

Официально, конечно, депутаты были на каникулах, но работа в комитетах и комиссиях велась непрерывно! Вопросов много, повестка насыщенная. Основных приоритета работы на эту сессию три: поддержка граждан, развитие экономики и регионов. До конца месяца Дума должна законодательно закрепить президентскую инициативу об индексации пенсий на 8,6 % — это выше уровня инфляции. Законопроект о введении электронных сертификатов для посещения общественных мест совет Думы единогласно с рассмотрения снял, ведь он задумывался как оперативные меры, призванные сократить распространение штамма "дельта". "Единая Россия" совместно с правительством пришли к выводу, что сейчас нужны другие законодательные механизмы.

Вот что первый заместитель председателя Думы Александр Жуков сказал в целом о планах единороссов на эту весеннюю сессию.

"Для "Единой России", конечно же, приоритетным являются законопроекты, которые вытекают из послания и поручений президента и базирующиеся на народной программе ЕР. Нам предстоит большая работа по совершенствованию системы оплаты труда", - заявил он.

Нужно создать целостную систему господдержки многодетных семей. Еще одно важное предложение – дать возможность отцам-одиночкам оформлять материнский капитал, даже в том случае, если умершая женщина не имела российского гражданства.

Целый блок инициатив касается развития телемедицины, а также онлайн-продажи рецептурных лекарств. Свои предложения подготовили все парламентские фракции.

В весеннюю сессию Дума должна принять закон о суррогатном материнстве, а также рассмотреть важный законопроект о гражданстве, который президент внёс в декабре.

Уже сегодня нижняя палата российского парламента рассмотрит поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для педофилов-рецидивистов вплоть до пожизненного заключения. Нужно менять и систему административного надзора для отбывавших наказание по таким статьям, считают депутаты.

Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, а значит и насыщеннее. Правда, из-за эпидемической ситуации пленарные заседания, по крайней мере, в ближайшие полтора месяца будут проходить дважды в неделю, а не три раза, как раньше. Часть аппарата отправлена на удалёнку. В онлайн-формат частично уйдут заседания комиссий и комитетов.

Впрочем, на законодательный процесс, обещают на Охотном ряду, это никак не повлияет. Большое внимание депутаты традиционно уделяют международному сотрудничеству. В четверг перед депутатами планирует выступить президент Ирана. Это важный пункт в программе визита Ибрахима Раиси в Москву.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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