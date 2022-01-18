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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

11:51
  • вторник
  • 18 января 2022

В городе будет облачно и ветрено

Метель, снегопады и гололедица сразу в нескольких российских регионах. В Москве сегодня действует жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики обещают до трети месячной нормы осадков. В Мурманской области ограничено движение транспорта. А на Сахалине, где после мощного циклона значительно выросли сугробы, для спасательной операции пришлось задействовать КамАЗ.

Южно-Сахалинск вновь накрыл снегопад. Спасателям пришлось доставлять беременную женщину  в роддом на КамАЗе. Даже он с трудом преодолевал сугробы. Дорога заняла 3 часа, но все закончилось благополучно. Власти города просят жителей откопать хотя бы крыши своих автомобилей, чтобы их видели  водители  снегоуборочной техники и  при проведении расчистки не повредили машины.

Не легче сейчас и жителям Мурманска. Из-за ураганного ветра и мощного снегопада некоторые трассы замело настолько, что проехать по ним невозможно. Впрочем, передвигаться по городу пешком еще сложнее. Как только ветер утих, на дороги вывели технику.

В Москве коммунальщики вышли на улицы еще до рассвета. Расчистили основные магистрали и пешеходные маршруты. Вывозят снег из дворов. Снегопад в столице утихнет к вечеру, уверяют синоптики.

"У нас погода практически до субботы идет под влиянием атмосферных фронтов, облачная погода, небольшой снег. В пятницу и субботу снег немного усилится. На Крещение, на 19 февраля, температура понизится, сегодня ночью мы ждем   -10 – 12", - сообщил начальник отдела управления кризисных ситуаций ФБГУ "Гидрометцентр России"  Анатолий Цыганков.

К концу недели потеплеет и вновь начнутся снегопады. Хотя и не такие сильные как сегодня.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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