Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Марии Фоменко

У девочки нейробластома правого надпочечника

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Героиня нашего следующего сюжета – пример борьбы и стойкости. Маше Фоменко недавно исполнилось 12 лет, но на её счету уже больше 20 курсов химиотерапии и операция по удалению опухоли – у девочки нейробластома правого надпочечника. Маша уже почти победила болезнь, последним этапом должна стать иммунотерапия. Для этого девочке необходим препарат "Неострим". Но его стоимость - очень большая, более 2 миллионов рублей. Семья собрать такую сумму не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Маши. Помочь может каждый! Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Иммунотерапию нужно начать уже на этой неделе.

Новый год, как и день рождения – он у неё был 7 января, - Маша встретила в НИИ им. Блохина. Сейчас здесь действуют усиленные ограничения, и девочка с мамой не могут даже выйти на улицу. Папу и старших братьев в своё 12-летие Маша видела только из окна палаты. "Папа звонил маме на телефон, общались, мы махали друг другу", - говорит девочка.

Эта история началась внезапно – у совершенно здорового ребёнка заболела нога, как от ушиба или растяжения. Помазали мазью, боль ненадолго прошла, но потом появилась снова. Уже в плече. В районной поликлинике Маше не смогли поставить диагноз, и направили на госпитализацию в краевую – к тому времени девочка почти не могла ходить. Но нигде её не брали – не было показаний. В этот момент нервы у мамы не выдержали.

"Скажите мне просто, как врач, куда мне идти? Все врачи отказывают, никто не хочет нас госпитализировать. Ребёнок не ходит, она лежит вот на кушетке, у неё болит всё", - рассказала мама ребенка.

В итоге Маша оказалась в Ставропольском онкологическом отделении для детей, где уже на следующий день впервые прозвучал страшный диагноз.

"Нейробластома, 4-я стадия. Сказали, что надо срочно ехать в Москву. Не могла зайти в палату. Она ребёнок, а я плакала всё время, я не могла просто остановиться", - говорит Нина Фоменко, мать Марии.

Четыре года назад Маша оказалась в НИИ им. Блохина. Вместо школы и игр с друзьями её ждали больничные стены и химиотерапия. После первых курсов появилась положительная динамика, и девочку стали готовить к удалению опухоли. Но потом случился рецидив, и операцию пришлось отложить. А химию продолжить.

В итоге опухоль всё же удалили, и Маша уехала проходить оставшийся курс химиотерапии домой. В свои 12 лет она уже прошла через 23 сеанса. Сейчас ей хочется одного: вернуться домой, к семье. И чтобы волосы снова отросли.

"У неё были длинные волосы, светлые, красивые. Когда волосы стали выпадать, мы плакали вместе с ней. Но ничего, вырастут новые", - сказала мама девочки.

Сейчас до выздоровления Маше осталось совсем чуть-чуть! На этой неделе ей необходимо начать курс иммунотерапии. К сожалению, семья девочки не может самостоятельно оплатить заветное лекарство, но все вместе мы можем сделать Маше самый лучший подарок на день рождения - возможность вернуться домой.

Еще раз напомню - у Маши очень мало времени. Иммунотерапию нужно начать уже на этой неделе. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Марии Фоменко, программа 1341

Александра Панина, Илья Ушаков, Василий Батурин. "ТВ Центр".

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