В России отмечают 79-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней

Сегодня особенная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 79 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Осада фашистских захватчиков длилась почти 900 дней. По разным данным, погибли до полутора миллиона человек. Вынести чудовищные испытания удалось благодаря мужеству защитников города и мирных жителей.

В месте, где красноармейцы Ленинградского фронта 18 января 1943-го впервые с начала войны обнялись с солдатами Волховского фронта, теперь огромный мемориал. Каждая годовщина прорыва блокады Ленинграда начинается здесь. Траурно, мемориально, торжественно.

В этих тетрадках блокада сохранилась вся - от первого до последнего страшного дня. Это дневник 16-летнего ленинградского школьника Игоря Никитина. Он жил в осажденном городе и записывал все, что происходит вокруг.

Автора не стало в 2012-м, в возрасте 87 лет. Все это время рукопись хранилась в семье. Недавно ее передала Музею супруга Игоря Никитина, на память поколениям. Тетрадок всего 17. Отдельная для каждого месяца. "Зимние", за 41-42-й, почернели: тогда в Ленинграде не было электричества, приходилось писать при свете коптилки. Как ходили с мамой работать на заводе, как стояли в очереди за хлебом, как собирали умерших по улицам. Именно так, просто, через запятую: жизнь и смерть.

"Ужас блокады прорывается между строк. Например, в феврале 1942-го грузят умерших людей, бригады заводские создаются, он в одной из таких бригад на улице собирает покойников. И вот он пишет, как, сидя на покойнике, съел с аппетитом хлеб", - рассказывает куратор выставки, заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Юлия Буянова.

Убористый почерк специалисты разбирали почти год, было много непривычных слов: хлебушек, дурандочка, масельце, макаронинки. Все, что было связано с продуктами, ленинградцы называли с нежностью. Между некоторыми страницами дневника были вложены "драгоценности": корешки от хлебных карточек, фантик от конфеты, найденной под Новый год - самый дорогой подарок в жизни.

Одно из самых страшных напоминаний, которые выпали из этих тетрадок, - шкурка мыши. Эту мышку Игорь с мамой съели в декабре 1942 года. Самую холодную и голодную зиму Ленинградской блокады.

Весной 42-го все свободные земли города, даже у Медного всадника, были распаханы под огороды. Самая популярная научная брошюра Ленинграда в том году - "Использование в пищу ботвы огородных растений". Мама Игоря тоже получила свой участок, он записал один случай на грядке: "У нас две девочки, я заметил, таскали свёклу. Я рассердился: и пошёл у других вытащил пять редисок".

К началу войны население города составляло 3 миллиона 217 тысяч человек. Победу отпраздновали 579 тысяч 500. Блокаду Ленинграда называют одним из самых жестоких преступлений в истории человечества по отношению к мирным жителям. Поколение людей, каким-то непостижимым образом выживших тогда, смогло оставить потомкам - и через эти школьные тетрадки тоже — не только память. Но и напоминание: быть человеком непросто.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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