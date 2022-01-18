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Суд назвал ключевую дату в деле Порошенко

12:14
  • вторник
  • 18 января 2022

Решение по избранию меры пресечения экс-президенту Украины огласят 19 января

19 января - новая ключевая дата в деле Петра Порошенко. Суд Киева завтра продолжит заседание и, как ожидается, наконец объявит меру пресечения экс-президенту Украины, подозреваемому в госизмене.

Слушания начались накануне сразу после возвращения политика из заграничного турне и продлились около 11 часов, 5 из которых судья находился в совещательной комнате для вынесения вердикта. Прокуроры настаивали на двухмесячном аресте с возможностью залога почти в 36 миллионов долларов. Защита экс-президента назвала эти требования незаконными.

Порошенко - фигурант уголовного дела о поставках в страну угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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