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Коронавирусом в России заболели еще 31252 человека

11:46
  • вторник
  • 18 января 2022

Вылечились 24564 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 31252 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 688 человек, выздоровели 24564 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 8342. В Московской области за сутки заболели 2754 человека, в Санкт-Петербурге - 4078.

За весь период пандемии в стране выявлено 10865512 случаев инфекции. Умерли 322678 пациентов. Выздоровели 9902935 человек.

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