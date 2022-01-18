Кардиолог рассказал, кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

Имеются ограничения по здоровью

Участвовать в крещенских купаниях рекомендуется не всем — важно учитывать состояние здоровья. Об этом рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский

Всем желающим окунуться в прорубь медик порекомендовал заблаговременно проверить состояние здоровья: сердце, сердечно-сосудистую систему, головной мозг, сосуды ног. Нельзя окунаться просто "в дань моде", подчеркнул эксперт.

Как уточнил Серебрянский, ограничением для крещенских купаний являются серьезные сердечно-сосудистые заболевания, тяжелая форма ишемической болезни, гипертоническая болезнь. Также нежелательно купаться в проруби лицам, которые только перенесли инсульт.

Окунаться в прорубь нельзя людям с острыми простудными инфекциями, в период высокой температуры, при подозрении на коронавирус, при наличии пневмонии.

Если имеется сужение артериальных сосудов нижних конечностей, флеботромбозы, мышцы ног могут сжаться — тромб, который находится в венах, может оторваться, предупредил врач.

Тем, кому здоровье не позволяет окунуться в прорубь, можно умыться священной водой или облить лицо и тело, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее врач Наталья Семененко рассказала, что готовиться к крещенским купаниям следует долго — практически год. Прежде всего это касается людей с какими-либо хроническими заболеваниями. Для остальных срок подготовки может сократиться до полугода.

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