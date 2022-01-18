"Перезимовать безболезненно": как защититься от COVID-19 в коллективе

Вакцинация остается самым эффективным способом

На фоне распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" следует помнить о мерах защиты, особенно тем, кто много времени проводит в рабочих и учебных коллективах. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

Специалист подчеркнула, что важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от COVID-19, чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме.

Также следует соблюдать меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску, отметила Ярцева.

Если сотруднику не становится лучше, следует ему человеку отправиться домой на удаленную работу. Оперативное выявление друг у друга каких-либо симптомов позволит большему количеству людей "перезимовать безболезненно".

Наряду с этим рекомендуется уделить внимание укреплению иммунитета. Этому способствует правильное питание, продолжительный сон, уменьшение числа стрессовых ситуаций, рассказала иммунолог в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что за год с начала массовой вакцинации от коронавируса в России удалось достичь коллективного иммунитета на уровне 64%. Она значительно снижает вероятность тяжелых осложнений особенно у людей из групп риска.

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