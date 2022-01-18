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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона"

11:24
  • вторник
  • 18 января 2022

Без ревакцинации действие препарата снижается

Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против нового штамма "омикрон" составляет 75%.
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Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как видно просто-таки в тотальной популяции, протективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" составляет 75%", - передает его слова "Интерфакс".

Спустя 6-12 месяцев после вакцинации "Спутником" защита составляет 55,6%. Гинцбург отметил, при ревакцинации препаратом "Спутник Лайт" появляется 100% защита к "омикрону".

Ранее стало известно, что за год массовой вакцинации в России удалось достичь коллективного иммунитета на уровне 64%.

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