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Samsung готовится представить новое поколение популярного смартфона

11:35
  • вторник
  • 18 января 2022

Galaxy A53 уже на подходе

Компания Samsung в скором времени покажет Samsung Galaxy A53 - новое поколение популярного среднебюджетного смартфона , передает Mysmartprice.
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Согласно утекшим в Сеть характеристикам, A53 получит зарядный блок мощностью 15 Вт. Кроме того, смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+.

Ядром устройства станет в том числе платформа Exynos 1200. У минимальной версии будет 6 гигабайт оперативной памяти.

Официально представят A53 в первом квартале этого года. По какой цене - пока неизвестно. A52 в России можно купить за 27000 рублей.

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