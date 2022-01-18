WhatsApp даст пользователям возможность рисовать

А также - размывать фрагменты снимков
В WhatsApp появится новая функция, передает портал WABetainfo. Пользователи получат возможность рисовать.
Уточняется, что в свежей бета-версии нашли инструменты для рисования. В частности, редактор изображений дополнят новыми карандашами, с помощью которых можно будет менять толщину линий на фото и видео.
В настоящее время увеличить или уменьшить толщину штриха в WhatsApp нельзя.
Кроме того, в мессенджере станет доступен инструмент для размытия фото. Это позволит скрывать отдельные фрагменты снимка.
Ранее стало известно о другой новой функции WhatsApp - возможности контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram