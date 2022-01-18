WhatsApp даст пользователям возможность рисовать

А также - размывать фрагменты снимков

В WhatsApp появится новая функция, передает портал WABetainfo. Пользователи получат возможность рисовать.

Уточняется, что в свежей бета-версии нашли инструменты для рисования. В частности, редактор изображений дополнят новыми карандашами, с помощью которых можно будет менять толщину линий на фото и видео.

В настоящее время увеличить или уменьшить толщину штриха в WhatsApp нельзя.

Кроме того, в мессенджере станет доступен инструмент для размытия фото. Это позволит скрывать отдельные фрагменты снимка.

Ранее стало известно о другой новой функции WhatsApp - возможности контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.

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