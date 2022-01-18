В России создали искусственные антитела для профилактики COVID-19

Метод эффективен против различных мутаций коронавируса

Российские ученые создали искусственные антитела, которые можно применять для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 18 января, рассказал председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

Метод разработан специалистами Института молекулярной и клеточной биологии. Искусственные антитела можно вводить вместо прививок от COVID-19.

По словам Валентина Пармона, искусственные антитела эффективны при профилактике различных мутантных вариантов коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что за год с начала массовой вакцинации от коронавируса в России удалось достичь коллективного иммунитета на уровне 64%. Она значительно снижает вероятность тяжелых осложнений особенно у людей из групп риска.

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