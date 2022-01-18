Внеплановые учения России и Белоруссии пройдут в феврале

Военные отработают усиление участков границы

Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения в период с 10 по 20 февраля 2022 года. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в российском министерстве обороны.

Как уточнил замглавы ведомства Александр Фомин, о внеплановой проверке сил реагирования Союзного государства президенты России и Белоруссии договорились еще в декабре 2021 года.

В ходе совместных учений вооруженных сил предстоит оценить их готовность обеспечить военную безопасность. Военные отработают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

Фомин отметил, что различные варианты применения Региональной группировки войск отрабатываются регулярно. В частности, на учениях "Запад-2021" в прошлом году была подтверждена высокая боевая готовность сил, сообщает РИА Новости.

Между тем американские власти хотят, чтобы Россия прекратила проведение военных учений и маневров на западе своей территории. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По словам чиновника, такой шаг Москве следует предпринять в целях деэскалации ситуации вокруг Украины.

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