Европейцев предупредили о начале твиндемии

Специалисты бьют тревогу

Эксперты предрекли начло твиндемии или двойной пандемии в Европе из-за коронавируса и гриппа.

Количество инфицирования гриппом в странах ЕС стремительно растет, заметили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний. Сезон болезней может затянуться до лета.

Рост заболеваемости гриппом связан с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, пишет Reuters. Помимо этого, на ситуацию влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом минувшей зимой, а также циркуляция в этом году штамма гриппа H3A — самого опасного для пожилых людей.

"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", - заявил главный эксперт центра по гриппу Паси Пенттинен.

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