ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европейцев предупредили о начале твиндемии

12:05
  • вторник
  • 18 января 2022

Специалисты бьют тревогу

Эксперты предрекли начло твиндемии или двойной пандемии в Европе из-за коронавируса и гриппа.
"Перезимовать безболезненно": как защититься от COVID-19 в коллективе

Количество инфицирования гриппом в странах ЕС стремительно растет, заметили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний. Сезон болезней может затянуться до лета.

Рост заболеваемости гриппом связан с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, пишет Reuters. Помимо этого, на ситуацию влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом минувшей зимой, а также циркуляция в этом году штамма гриппа H3A — самого опасного для пожилых людей.

"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", - заявил главный эксперт центра по гриппу Паси Пенттинен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.