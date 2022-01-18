ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве от COVID-19 поправились 1838 пациентов за сутки

12:05
  • вторник
  • 18 января 2022

Госпитализирован 821 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 1838 человек, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.
Россия за год вакцинации достигла 64-процентного коллективного иммунитета

Всего в столице от COVID-19 поправились 1 911 329 человек.

"В Москве выявлено 8342 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 821 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 507 человек", - уточнили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Госпиталь для пациентов с COVID-19
Госпиталь для пациентов с COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.