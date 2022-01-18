В Москве от COVID-19 поправились 1838 пациентов за сутки

Госпитализирован 821 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 1838 человек, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице от COVID-19 поправились 1 911 329 человек.

"В Москве выявлено 8342 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 821 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 507 человек", - уточнили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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