Путин примет в Москве президента Ирана

Обсуждаться будет в том числе СВПД
В среду в Москве состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере", - уточняется в сообщении.
Кроме того, лидеры затронут международные и региональные темы.
Особое внимание будет уделено проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавили в Кремле.
Летом 2021 года стало известно, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к СВПД. Ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram