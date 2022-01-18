Путин примет в Москве президента Ирана

Обсуждаться будет в том числе СВПД

В среду в Москве состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере", - уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры затронут международные и региональные темы.

Особое внимание будет уделено проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавили в Кремле.

Летом 2021 года стало известно, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к СВПД. Ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным".

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