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Путин примет в Москве президента Ирана

12:31
  • вторник
  • 18 января 2022

Обсуждаться будет в том числе СВПД

В среду в Москве состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Сейеда Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере", - уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры затронут международные и региональные темы.

Особое внимание будет уделено проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавили в Кремле.

Летом 2021 года стало известно, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к СВПД. Ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным".

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