Лавров назвал задачу российско-германских отношений

Глава МИД России принял коллегу из ФРГ

Россия нацелена на преодоление противоречий в отношениях с Германией. Об этом во вторник, 18 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

Как подчеркнул глава МИД России, Москва хотела бы видеть более конструктивные российско-германские отношения и нацелена на преодоление накопившихся проблем.

Бербок, в свою очередь, изъявила намерение в ходе встречи с Лавровым обсудить темы, которые "бросают тень" на отношения двух государств. При этом конкретную повестку переговоров политик не раскрыла.

Германский министр подчеркнула важность отношений с Россией для нового правительства ФРГ и указала на отсутствие альтернативы "добрым и стабильным связям", сообщает РИА Новости.

Накануне визита в Москву Анналена Бербок побывала в Киеве, чтобы выяснить, "есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в "нормандский формат" и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".

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