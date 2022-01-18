ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал задачу российско-германских отношений

12:41
  • вторник
  • 18 января 2022

Глава МИД России принял коллегу из ФРГ

Россия нацелена на преодоление противоречий в отношениях с Германией. Об этом во вторник, 18 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.
В Германии опасаются отключения России от SWIFT

Как подчеркнул глава МИД России, Москва хотела бы видеть более конструктивные российско-германские отношения и нацелена на преодоление накопившихся проблем.

Бербок, в свою очередь, изъявила намерение в ходе встречи с Лавровым обсудить темы, которые "бросают тень" на отношения двух государств. При этом конкретную повестку переговоров политик не раскрыла.

Германский министр подчеркнула важность отношений с Россией для нового правительства ФРГ и указала на отсутствие альтернативы "добрым и стабильным связям", сообщает РИА Новости.

Накануне визита в Москву Анналена Бербок побывала в Киеве, чтобы выяснить, "есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в "нормандский формат" и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Германии
Флаги России и Германии
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.