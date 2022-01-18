Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

Спикер Госдумы указал на соответствующую информационную подготовку альянса

Североатлантический альянс готовится к продвижению на украинскую территорию. С таким заявлением во вторник, 18 января, выступил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик отметил, что именно так можно расценить распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину — как информационную подготовку к продвижению НАТО.

Как напомнил Володин, на Украину уже прибыли военные советники и инструкторы стран — членов НАТО, "сейчас они думают, как им обосновать ввод войск".

Другими словами, НАТО стремится оккупировать Украину, цитирует Володина ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение относительно членства Украины и Грузии еще 14 лет назад — на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Однако до сих пор точные сроки вступления не установлены, в организации пока не могут их назвать.

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