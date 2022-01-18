Жириновский предложил запретить крещенские купания

На пороге стоит всплеск "омикрона"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от крещенских купаний в этом году в связи с пандемией коронавируса.

Депутат сообщил, что переохлаждение организма очень вредно для здоровья и может спровоцировать болезнь, передает агентство "Москва".

"Ну, запретите вы в этом году. Ну, какие купания, когда вы сами нам говорите, что через неделю будет пик заражаемости в России от этого "омикрон"-штамма. Уже церковь выступила против", - сказал Жириновский.

Ранее кардиолог сообщил, что людям с сердечными и сосудистыми проблемами, простудой, температурой, подозрением на коронавирус нельзя окунаться с прорубь. Кроме того, к крещенскому купанию следует заблаговременно начать готовить организм.

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