Каждая десятая россиянка живет в одиночестве

Исследование провела Высшая школа экономики
Как выяснила Высшая школа экономики, в одиночестве в России живет каждая десятая женщина, причем в 76% это не сознательный выбор.
"Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве", - уточнила Екатерина Дегтярева из НИУ ВШЭ.
Одиночество россиянок часто связано со смертью мужа (41,6%) или разводом (35,4%). При этом ученые зафиксировали существенное снижение в долях вдов и вдовцов в 2019 году по сравнению с данными 1994 года.
В период с 1994 по 2019 год социологи опросили свыше 142 тысяч жительниц России в возрасте от 18 до 69 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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