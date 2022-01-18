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Каждая десятая россиянка живет в одиночестве

12:53
  • вторник
  • 18 января 2022

Исследование провела Высшая школа экономики

Как выяснила Высшая школа экономики, в одиночестве в России живет каждая десятая женщина, причем в 76% это не сознательный выбор.
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"Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве", - уточнила Екатерина Дегтярева из НИУ ВШЭ.

Одиночество россиянок часто связано со смертью мужа (41,6%) или разводом (35,4%). При этом ученые зафиксировали существенное снижение в долях вдов и вдовцов в 2019 году по сравнению с данными 1994 года.

В период с 1994 по 2019 год социологи опросили свыше 142 тысяч жительниц России в возрасте от 18 до 69 лет.

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