Россиянин выбросил молодую жену с балкона

Женщина в тяжелом состоянии

Житель Нижнего Новгорода сбросил свою возлюбленную с балкона четвертого этажа.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Надежды Сусловой. В ночь на 17 января между 54-летним мужчиной и его 23-летней супругой разгорелась семейная ссора, в результате которой глава семейства выбросил потерпевшую с балкона.

Женщину госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили в региональном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В скором времени нижегородцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram