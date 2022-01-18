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Россиянин выбросил молодую жену с балкона

12:59
  • вторник
  • 18 января 2022

Женщина в тяжелом состоянии

Житель Нижнего Новгорода сбросил свою возлюбленную с балкона четвертого этажа.
Каждая десятая россиянка живет в одиночестве

Инцидент произошел в одном из домов по улице Надежды Сусловой. В ночь на 17 января между 54-летним мужчиной и его 23-летней супругой разгорелась семейная ссора, в результате которой глава семейства выбросил потерпевшую с балкона.

Женщину госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили в региональном Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В скором времени нижегородцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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