"Есть нюанс": врач рассказала об опасности распространенной утренней привычки

Утренний стакан воды может обернуться проблемами со здоровьем

Привычка выпивать с утра стакан воды полезна для здоровья, однако следует соблюдать определенные правила — в противном случае возникает риск неприятных последствий. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Эксперт отметила, что питье воды с утра помогает "разбудить" ЖКТ, это способствует очищению кожи и улучшению микрофлоры.

Однако вода, которую мы пьем по утрам, должна быть определенной температуры, подчеркнула Дианова. Следует пить не холодную воду, а комнатной температуры. Особенно важное значение это имеет при болях в животе и склонности к запорам.

Добавлять в воду, которую выпивают натощак, сок цитрусовых можно далеко не всегда. При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, боли в животе, развитие панкреатита, холецистита, рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

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