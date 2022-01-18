Медик объяснил, почему нельзя носить контактные линзы при простуде

Может возникнуть серьезное осложнение, предупредил врач

Людям, которые используют контактные линзы, следует помнить, что при появлении признаков простуды следует отказаться от такого способа коррекции зрения. Об этом рассказал доктор медицинских наук, хирург-офтальмолог Игорь Азнаурян.

Эксперт отметил, что у 1-1,5% людей, заразившихся вирусными инфекциями, наблюдаются офтальмологические проявления. Например, возможно помутнение роговицы — такое серьезное состояние может быть следствием как герпетического, так и аденовирусного поражения.

Как только начинается насморк, першение в горле и кашель, ни в коем случае нельзя носить контактные линзы, подчеркнул Азнаурян. Многие остаются в контактных линзах — особенно те, кто переносят инфекцию на ногах. Однако под контактными линзами осложнение на глаза бывает на несколько порядков тяжелее.

Специалист также напомнил о необходимости защищать глаза от солнца в безоблачные зимние дни, особенно в местах с обширным снежным покровом — например, при поездке на природу, в горы.

Интенсивное ультрафиолетовое излучение сильно отражается от снега. Это может серьезно повлиять на глаза и испортить сетчатку. При защите глаз от солнца не имеет значения, насколько темные очки используются —главное, чтобы в стеклах была прослойка, которая поглощает ультрафиолет, рассказал медик в интервью радио Sputnik.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от крещенских купаний в этом году в связи с пандемией коронавируса. Депутат заявил, что переохлаждение организма очень вредно для здоровья и может спровоцировать болезнь.

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