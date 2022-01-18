Пропавших в Мурманской области отца и сына нашли

Спасательная операция продлилась более 16 часов

Пропавшие в Печенгском округе Мурманской области мужчина и его семилетний сын найдены живыми, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Утром 17 января отец и сын уехали на снегоходе от поселка Никель к озеру Заяц и не вернулись. Выйти с ними на связь не удавалось.

"Спасательная операция проходила в условиях сильного ветра, метели, слабой видимости, поиски не прекращались ни на минуту", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что во время прогулки снегоход сломался.

Спасательная операция продлилась более 16 часов. Сейчас оба спасенных в безопасности.

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