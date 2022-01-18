Садовничий назвал Теплякову уникальным случаем

Девочка находится в непростой ситуации

В обучении девятилетней Алисы Тепляковой нужно проявлять крайнюю осторожность.

Об этом ТАСС рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Случай девочки может представлять большой интерес для психологов.

"Алиса — это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребенок. Моя позиция — сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку, будем всё делать, и преподаватели стараются", - сообщил он.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию.

После происшествия член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александр Асмолов попросил СПЧ выйти с предложением в государственные органы для приостановки, как он выразился, опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.

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