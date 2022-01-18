ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Садовничий назвал Теплякову уникальным случаем

13:39
  • вторник
  • 18 января 2022

Девочка находится в непростой ситуации

В обучении девятилетней Алисы Тепляковой нужно проявлять крайнюю осторожность.
МГУ пообещал обеспечить 9-летней Тепляковой комфортное пребывание

Об этом ТАСС рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Случай девочки может представлять большой интерес для психологов.

"Алиса — это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребенок. Моя позиция — сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку, будем всё делать, и преподаватели стараются", - сообщил он.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу и в начале 2021/2022 учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Экзамены на бюджетное отделение девочка сдать не смогла, поэтому родители отправили ее на платное отделение.

В декабре 2021 года в МГУ при сдаче Тепляковой экзамена произошел инцидент: ее отец устроил скандал и драку с охранниками, пытаясь без средств индивидуальной защиты пройти на факультет. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию.

После происшествия член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александр Асмолов попросил СПЧ выйти с предложением в государственные органы для приостановки, как он выразился, опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.