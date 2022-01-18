Путин и Любимова обсудили реализацию нацпроекта "Культура"

В регионах идет активная работа

Ход реализации нацпроекта "Культура" обсудил сегодня Владимир Путин с главой профильного ведомства Ольгой Любимовой. Встреча прошла сегодня в Кремле.

По словам министра культуры, в регионах идет активная работа – там развивают детские театры и кинозалы, музыкальным школам передали порядка 38 тысяч новых инструментов. Идет активная модернизация библиотек и краеведческих музеев. Отдельная тема - развитие кинематографа. Как отметила Любимова, студии "Ленфильм" вернули "золотую коллекцию", поддержали три новых картины и привлекли к работе лучших мастеров.

О.Любимова: Это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино.

В.Путин: А материальная сторона дела – долговые обязательства и прочее?

О.Любимова: Непрофильный актив реализован. У нас появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать. У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров.

В.Путин: Всё работает?

О.Любимова: Всё работает, всё кипит. Та же история происходит и на киностудии Горького и Свердловской киностудии, где уральское кино мы возрождаем.

В.Путин: А студия Горького - студия для детей и для юношества?

О.Любимова: Студия Горького тоже получила поддержку, у нас четыре новых проекта. Тоже потихонечку занимаемся ремонтом всех павильонов, они у нас загружены. Стараемся, чтобы поменьше там было телевидения, а побольше было кинематографа. И плюс там у нас детская школа – у нас же рядом ВГИК, и у нас там ещё дети кино учатся.

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