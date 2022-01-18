Каким будет благоустройство в Москве в 2022 году

В список вошли тысячи дворов, сотни школ и детских садов, парки и скверы

Планы по благоустройству Москвы в 2022 году - самые масштабные. В список вошли тысячи дворов, сотни школ и детских садов, парки и скверы. Как будут выглядеть обновленные объекты, решают сами москвичи. На портале "Активный гражданин" идет голосование по концепции развития этих территорий.

Екатерине и ее детям Щукинский парк очень нравится. Они приходят сюда каждый день. Детская площадка - самая любимая.

"Меня она устраивает. Она не опасна, если на неё смотреть, здесь нет ничего такого, что может сломаться под ребёнком", - говорит Екатерина Антонова.

Но парк большой, он пользуется популярностью у местных жителей, в том числе маленьких. Поэтому еще одно место отдыха для отдыха родителей с детьми не помешает.

"Это единственная площадка в парке, хотелось бы ещё одну. Есть место под площадку, в той части парка, но там, к сожалению, только одна песочница и одни качели. Мне кажется, на такой массив можно было бы найти место ещё для одной площадки", - говорит Антонова.

Ждать осталось недолго – совсем скоро в Щукинском парке начнётся благоустройство. Вместо асфальта дорожки покроют специальным покрытием, а вдоль дорожек появится освещение и система видеонаблюдения. Старые и аварийные деревья уберут, высадят новые, разобьют клумбы, цветники и аккуратные газоны. Но главная составляющая - всё-таки не столько эстетическая, сколько практическая.

"Жители поддержали на портале "Активный гражданин" концептуальные решения, площадки будут здесь и детские, и спортивные. То есть 2-3 детские, 2-3 спортивные", - рассказал Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы.

Старую же площадку ждёт точечный, продуманный ремонт.

"Мы отремонтируем несущие конструкции качели, подвесы качели, немного подреставрируем конструктивные элементы горки, чтобы детская площадка осталась в той же конфигурации, но оборудование будет обновлено. Энергосберегающий режим в плане экономики, плюс, у нас ещё люди к этому привыкли, зачем что-то менять, если мы можем оставить всё то же самое, просто приведем это в порядок", - сказала Гордиенко.

Главная стратегия благоустройства, не только в Щукинском парке - никаких кардинальных изменений.

Скворечники и кормушки для животных в парке жители устанавливали всегда, и вот в ходе благоустройства было решено оставить их там, где они и стояли. С единственным уточнением - что можно давать животным, а что – нельзя. Это написано на каждой кормушке.

Здесь, в Репинском сквере, так же всё восстанавливали по старым чертежам. Например, скамейки, фонари и качели выполнены в эстетике 40-х годов.

Масштабное благоустройство острова Балчуг, в состав которого входит и Репинский сквер, завершилось прошлой осенью ко Дню города. И даже здесь, в самом центре столицы, культурные объекты соседствуют со спортивными. Но последние штрихи нанесли совсем недавно – по всему периметру высадили деревья: липы и кустарники.

Планы по благоустройству Москвы в наступившем году, как и в прошлом, масштабные: это десятки парков, более 2 тысяч дворов, более 320 школьных и детсадовских территорий. Но самое главное – смещение акцента в пользу индивидуальных проектов, в обсуждении которых участвуют сами жители столицы.

Александра Панина, Марина Шишлакова, Андрей Булычёв и Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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