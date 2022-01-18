В Театре наций показали спектакль по сценарию Шпаликова

Режиссером выступила Марина Брусникина

В Театре наций состоялась премьера - спектакль "Прыг-скок, обвалился потолок" по сценарию Геннадия Шпаликова. Повесть для кино, которую драматург написал незадолго до смерти, интересовала многих, но так и не нашла воплощения. Режиссёр Марина Брусникина наконец решилась и поставила эту очень шпаликовскую историю.

Родители растворяются в ровном зелёном море, а девочка остаётся учиться плавать одна. Таков финал предпоследнего сценария советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова "Прыг-скок, обвалился потолок". Он пишет его в 1974 году за несколько месяцев до ухода из жизни. И в нём будто бы пересказывает историю собственной семьи и предрекает ей судьбу.

"В итоге в финале, когда история с морем, это прекрасная метафора. Мы все понимаем, что какие бы ни были у нас взаимоотношения с нашими родителями, что бы ни происходило, мы все когда-то должны сами зайти в море и сами начать плыть", - говорит актриса Александра Урсуляк, исполнительница роли Ксени.

Постановка на Малой Сцене Театра Наций начинается легко и просто: тёплый ноябрь, падает снег, дети идут в школу. Мы плавно погружаемся в жизнь обыкновенной советской семьи. Мать Аня - на двух работах, отец-созерцатель Юра и их 11-летняя дочь Ксеня - меж двух огней. Все они люди хорошие, но никто из них не может найти себя в этом мире. Юра пьёт, а Аня отдаёт всю себя дочери.

Подробности смотрите в репортаже Ксении Игнатовой.

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