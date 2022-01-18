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В Москве оборудовали 57 мест для купаний на Крещение

15:19
  • вторник
  • 18 января 2022

Окунуться в иордань можно будет сегодня с шести вечера и в сам праздник

Православные отмечают крещенский сочельник. В Москве проходят праздничные богослужения, торжественное освящение воды, а  для любителей купаний в столице оборудованы 57 купелей.

Окунуться в иордань можно будет сегодня с шести вечера и в сам праздник Крещения. Все места для купаний имеют  удобные подходы к воде, теплые раздевалки, пункты питания, туалеты и парковки.

Сотрудники полиции, а также бригады спасателей и скорой помощи будут дежурить в местах купаний. Не нужно забывать и о том, что санитарно-эпидемиологические меры безопасности, связанные с пандемией, должны строго соблюдаться.

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