Песков: локдаун в масштабах всей страны не обсуждается

На региональном уровне новые ограничения возможны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос о возможности введения в стране общенационального локдауна в связи с распространением коронавируса.
"Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что ограничения на региональном уровне могут иметь место - по решению региональных руководителей.
Как уточнил пресс-секретарь, в силу специфики штамма "омикрон" ситуация динамично меняется.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против нового штамма "омикрон" составляет 75%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram