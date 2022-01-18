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Песков: локдаун в масштабах всей страны не обсуждается

13:43
  • вторник
  • 18 января 2022

На региональном уровне новые ограничения возможны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос о возможности введения в стране общенационального локдауна в связи с распространением коронавируса.
Названа главная цель омикрон-штамма коронавируса

"Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что ограничения на региональном уровне могут иметь место - по решению региональных руководителей.

Как уточнил пресс-секретарь, в силу специфики штамма "омикрон" ситуация динамично меняется.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против нового штамма "омикрон" составляет 75%.

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