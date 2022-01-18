ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Детеныш яка родился в зооцентре Московского зоопарка

15:17
  • вторник
  • 18 января 2022

Имя новорожденной еще не придумали

В Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родился детёныш домашнего яка. Зоологи уже определи: это - девочка, а вот имя ей пока не придумали.

Сразу видно: мать и дочь. Шерсть у обеих густая и плотная, окрас - чёрно-белый. Даже выражение глаз одинаковое - умное и доброе.

У самки Коры это перовое потомство, но она отнеслась к новой миссии со всей ответственностью: за дочерью начала ухаживать сразу. И хотя девочка уже подросла и резво бегает по вольеру, мама зорко следит за её передвижениями. Стоит только детёнышу потеряться из виду, начинает беспокоиться. А как только ребенок возвращается, мать нежно гладит его по шёрстке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Детеныш домашнего яка
Детеныш домашнего яка
Детеныш домашнего яка
Детеныш домашнего яка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.