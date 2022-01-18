Детеныш яка родился в зооцентре Московского зоопарка

Имя новорожденной еще не придумали

В Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родился детёныш домашнего яка. Зоологи уже определи: это - девочка, а вот имя ей пока не придумали.

Сразу видно: мать и дочь. Шерсть у обеих густая и плотная, окрас - чёрно-белый. Даже выражение глаз одинаковое - умное и доброе.

У самки Коры это перовое потомство, но она отнеслась к новой миссии со всей ответственностью: за дочерью начала ухаживать сразу. И хотя девочка уже подросла и резво бегает по вольеру, мама зорко следит за её передвижениями. Стоит только детёнышу потеряться из виду, начинает беспокоиться. А как только ребенок возвращается, мать нежно гладит его по шёрстке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram