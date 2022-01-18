В Москве началась проходка тоннеля к будущей станции "Внуково"

После ее открытия добираться до аэропорта станет удобнее и быстрее

В Москве началась проходка тоннелей к новой станции метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Ветка пройдёт вдоль трассы "Аэроэкспресса" прямо к аэропорту. Новым участком смогут пользоваться не только авиапассажиры, но и почти 350 тысяч местных жителей, а также те, кто трудится в Новой Москве.

"Роза" распустила свои металлические кольца. Этот щит начал проходку левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Он движется на юг, а, значит, в аэропорт приходит метро.

"Начали проходку тоннелей к станции #мосметро "Внуково". Ветка пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" - прямо к аэропорту. Кроме авиапассажиров, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться почти 350 тысяч жителей и те, кто работает в Новой Москве. Прежде всего, в кварталах вдоль Боровского и Киевского шоссе", - сообщил Сергей Собянин.

После ввода этого участка новой ветки улучшится транспортная доступность Троицкого и Новомосковского административных округов. Сейчас на будущих станциях ведутся монолитные работы. Выполнено уже больше половины. "Пыхтино" будет полуподземной. Ее каркас соединят с метромостом. А "Внуково" интегрируют с одноименным аэропортом - он станет первым в России с собственной станцией метро.

"Данный участок значительно улучшит транспортную доступность аэропорта "Внуково" с учетом его дальнейшего развития и увеличения пассажироперевозок и сократит время маршрута - порядка 30 минут от аэропорта в центр города", - сообщил директор проекта АО "Мосинжпроект" Абесалом Хидишели.

При следовании из центра города в аэропорт отбывающие со станции "Пыхтино" поезда будут пересекать реку по новому метромосту и лишь затем уходить в подземный тоннель в сторону "Внуково". Поэтому сейчас "Розе" предстоит пройти путь на глубине до 16 метров. В глинистых почвах вдоль существующего автомобильного тоннеля под дорожным полотном Центральной улицы Внуково и мостовыми конструкциями эстакады к вокзальному комплексу аэропорта. На этом пути проложены многочисленные инженерные коммуникации. Путь непростой. Поэтому используют специальные технологии, которые препятствуют просадке грунта.

Автоматизированная система современных тоннелепроходческих щитов позволяет выполнять работу под землей не только качественно, но и быстро.

Протяженность участка от "Пыхтино" до "Внуково"- почти 5 километров. Поезда метро поедут в аэропорт Внуково уже в следующем году.

Елена Сахно, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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