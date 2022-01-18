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Коммунальщики рассказали об уборке снега в Москве

15:02
  • вторник
  • 18 января 2022

В порядок приводят знаковые объекты столицы

Сильный снегопад, который продолжался в Москве с вечера воскресенья, покидает столичный регион. Только за последние сутки сугробы выросли на четверть. Коммунальщики проводят уборку снега в усиленном, круглосуточном режиме.

На улицах - 12 тысяч единиц техники и 90 тысяч работников. В первую очередь, очищают главные  транспортные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб. Также чистят подходы к остановкам, станциям метро, МЦК, соцобъектам. Снег вывозят на снегоплавильные станции.

В порядок приводят знаковые объекты столицы. От снега очищают "парящий" мост в парке "Зарядье". Из-за особенности конструкции приходится учитывать многие нюансы.

"Здесь нельзя использовать тяжелую технику, это трактора, погрузчики, поэтому используем малую механизацию, ручной инструмент. Вторая особенность - покрытие представлено деревянным настилом, из-за этого не можем использовать железные лопаты, только пластмассовые", - рассказал  Николай Курбатов, начальник участка ГБУ "Гормост – Юг".

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