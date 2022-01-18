В Кремле ответили на вопрос о купании Путина на Крещение

Президент может окунуться в прорубь в Подмосковье
Пресс-секретарь президент России Владимира Путина рассказал о планах главы государства на Крещение.
Не исключено, что глава государства в этом году может принять участие в крещенских купаниях. Вероятнее всего, в Подмосковье.
Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - заметил Песков.
Представитель Кремля отметил, что журналистам обязательно сообщат о купании Путина.
19 января православные отмечают Крещение Господне. В ночь на праздник традиционно начинаются крещенские купания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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