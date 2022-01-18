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В Кремле ответили на вопрос о купании Путина на Крещение

13:59
  • вторник
  • 18 января 2022

Президент может окунуться в прорубь в Подмосковье

Пресс-секретарь президент России Владимира Путина рассказал о планах главы государства на Крещение.

Не исключено, что глава государства в этом году может принять участие в крещенских купаниях. Вероятнее всего, в Подмосковье.

Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - заметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что журналистам обязательно сообщат о купании Путина.

19 января православные отмечают Крещение Господне. В ночь на праздник традиционно начинаются крещенские купания.

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