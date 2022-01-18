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Кремль допустил участие ЕС в переговорах по безопасности с США

14:00
  • вторник
  • 18 января 2022

Члены Евросоюза так или иначе уже участвуют в обсуждении

Российская сторона не считает принципиальным вопрос участия представителей Европейского Союза в переговорах по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 18 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ранее верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европе считают требования России относительно гарантий нерасширения НАТО на восток неприемлемыми. Борреля также смутило желание России "вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза", что является "абсурдом".

Представитель Кремля заявил, что члены Евросоюза "так или иначе" принимают участие в переговорах по гарантиям безопасности — и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО.

Степень, в которой ЕС хочет быть отдельным участником этих консультаций, — вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным, заметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что для Москвы главное — получить ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, при этом непринципиально, кто будет непосредственным участником "при том понимании, что состав государств неизменен, и при том понимании, что неизменна также роль Соединенных Штатов Америки на европейском континенте", сообщает РИА Новости.

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