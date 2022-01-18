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Песков предостерег от преждевременных разговоров о санкциях против банков

13:51
  • вторник
  • 18 января 2022

Следует ориентироваться на официальные данные, а не на СМИ

Обсуждение предполагаемых санкций в отношении российских банков преждевременно. Об этом во вторник, 18 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля призвал не основываться "на разных спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах".

Ориентироваться, по словам Пескова, следует только на официальные органы государств, которые "имеют пристрастие к санкционным действиям".

Говоря о вероятности отключения России от системы межбанковских расчетов SWIFT, пресс-секретарь российского лидера напомнил заявление представителей самой системы о том, что это практически невозможно, сообщает РИА Новости.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома ранее прокомментировал сообщения о том, что Евросоюз и США якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. По его словам, "ни один вариант не исключен".

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