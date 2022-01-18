Назарбаев опроверг противостояние элит в Казахстане

Елбасы призвал найти организаторов "атаки на Казахстан"

Сообщения о противостоянии в элитах Казахстана — не более чем беспочвенные слухи. Об этом во вторник, 18 января, заявил бывший президент государства Нурсултан Назарбаев.

Отец нации впервые обратился к нации с начала массовых беспорядков в Казахстане. Назарбаев на видео сидит за столом на фоне государственных флагов, обращение прозвучало сначала на казахском, а затем на русском языках.

Комментируя массовые протесты в стране, Назарбаев подчеркнул, что никакого противостояния или конфликта в элите государства нет. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии "Нур Отан", отметил экс-глава государства.

При этом политик отметил, что январские события потрясли весь Казахстан. Целью "организованных беспорядков и атаки на Казахстан" он назвал разрушение целостности и устоев государства.

Назарбаев назвал случившееся уроком и подчеркнул, что важно выяснить организаторов этих событий, сообщает РИА Новости.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

С момента начала беспорядков Нурсултан Назарбаев, носящий титул отца нации (елбасы), с заявлениями не выступал. Это породило слухи, что бывший президент покинул Казахстан. Однако посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев остается в стране и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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