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Назарбаев назвал себя пенсионером на заслуженном отдыхе

14:15
  • вторник
  • 18 января 2022

Он опроверг слухи о своем отъезде из Казахстана

Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана, в котором прокомментировал протесты в стране, а также слухи о своем местонахождении. По словам экс-президента страны, все время волнений он находился в Нур-Султане (бывшая Астана).

"Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заявил Назарбаев.

Он также опроверг слухи о противостоянии элит в Казахстане. Назарбаев напомнил, что он 30 лет возглавлял Казахстан и "работал не покладая рук во имя Родины".

"Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности, единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Нам надо беречь эти ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", - заявил Назарбаев, пожелав всем здоровья и благополучия.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В республику для помощи местным правоохранительным органам были направлены миротворческие войска ОДКБ.

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