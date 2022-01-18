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Три сотни голубей погибли при пожаре в московском районе Чертаново

15:41
  • вторник
  • 18 января 2022

Голубятня могла сгореть из-за неисправного обогревателя

Около трехсот домашних голубей погибли сегодня в пожаре на юге Москвы. Утром на Сумской улице загорелась старая голубятня, которой было больше 30 лет. Для района Чертаново она давно стала достопримечательностью.

Птицы не смогли самостоятельно вылететь из огненной ловушки и почти все погибли.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание и неисправный обогреватель. Рассматривается и версия поджога.

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