Госдума ввела пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Проект принят в окончательном чтении

Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА "Новости".

Законопроект был внесен 10 сентября 2021 года депутатами от фракции "Единая Россия" и вице-спикером Совета Федерации.

В документе также предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более лиц, не достигших 18 лет. Поправки готовятся внести в статьи Уголовного кодекса 131 и 132.

По действующему закону, пожизненное грозит лишь педофилам-рецидивистам за преступление в отношении детей младше 14 лет.

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