Госдума ввела пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

Проект принят в окончательном чтении
Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА "Новости".
Законопроект был внесен 10 сентября 2021 года депутатами от фракции "Единая Россия" и вице-спикером Совета Федерации.
В документе также предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более лиц, не достигших 18 лет. Поправки готовятся внести в статьи Уголовного кодекса 131 и 132.
По действующему закону, пожизненное грозит лишь педофилам-рецидивистам за преступление в отношении детей младше 14 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram