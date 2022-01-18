ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума ввела пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

14:16
  • вторник
  • 18 января 2022

Проект принят в окончательном чтении

Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА "Новости".
Володин призвал отправлять педофилов на рудники

Законопроект был внесен 10 сентября 2021 года депутатами от фракции "Единая Россия" и вице-спикером Совета Федерации.

В документе также предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более лиц, не достигших 18 лет. Поправки готовятся внести в статьи Уголовного кодекса 131 и 132.

По действующему закону, пожизненное грозит лишь педофилам-рецидивистам за преступление в отношении детей младше 14 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.