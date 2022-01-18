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Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным

14:44
  • вторник
  • 18 января 2022

Войны между Россией и Украиной не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине.  

Турецкий лидер отметил, что перспектива российского вторжения на Украину нереалистична. Страны не решатся на открытое противостояние друг другу.

"Украина не обычная страна, Украина - сильное государство", - заметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной, Анкара выступает за мир в регионе.

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