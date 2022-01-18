Мишустин призвал перевести россиян на удаленку

Кабмин подготовил план борьбы с "омикроном"

Работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы везде, где это возможно, прежде всего это должно коснуться пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Об этом во вторник, 18 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 глава кабмина напомнил о стремительном распространении по всему миру нового штамма коронавируса "омикрон". Эта разновидность отличается повышенной заразностью, что доказывает опыт других государств.

Показатели других стран не могут не тревожить, так как "омикрон" уже пришел в Россию, подчеркнул премьер. Он рассказал, что правительство разработало новый план борьбы с коронавирусом — с учетом распространения нового штамма.

Хотя нет полной ясности, как быстро будет распространяться "омикрон", надо быть готовыми к любому варианту, отметил Мишустин, хотя пока в стране не фиксируют такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с "дельтой".

Для борьбы с дальнейшим распространением COVID-19 в России создана специальная рабочая группа по взаимодействию с регионами, ее руководителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Мишустин подчеркнул необходимость увеличения объемов тестирования на коронавирус и производства тест-систем.

На закупку препаратов от коронавируса власти выделят дополнительно 5 млрд рублей. Еще 700 млн рублей направят регионам на усиление и расширение работы колл-центров по борьбе с COVID-19, цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее Мишустин поручил проработать финансирование исследований интраназальной вакцины от коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей.

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