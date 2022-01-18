Власти сократили срок карантина по коронавирусу

В два раза

Срок карантина по коронавируса сокращен с двух недель до семи дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней", - заметила она (цитата по РИА Новости).

В ближайшие дни в России будут приняты ряд изменения по борьбе с коронавирусом, Роспотребнадзор примет соответствующие постановления.

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