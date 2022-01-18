В России выявили 1682 случая "омикрона"

Полный курс вакцинации прошли 27,9% заболевших

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила во вторник, что в стране выявлены уже 1682 случая штамма "омикрон".

"Но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Как уточнила Голикова, на утро 18 января случаи "омикрона" зарегистрированы в 42 регионах России. Доминирует штамм в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По словам вице-премьера, полный курс вакцинации прошли 27,9% заболевших омикрон-штаммом.

Также Голикова сообщила, что в стране развернуты 158,6 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них заняты 69%.

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