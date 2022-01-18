Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых

Новых ограничений пока вводить не будут

В Москве продлили режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Домашний режим будет действовать до 1 апреля 2022 года.

Новые коронавирусные ограничения будут планироваться только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения, заметил Собянин. В Москве сегодня штамм "омикрон" доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту".

"Москве предстоит пережить несколько сложных недель, но мы справились с предыдущими волнами пандемии, уверен, что справимся и с "омикроном", - сообщил мэр.

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