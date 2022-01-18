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Собянин продлил дистанционку для трети штата компаний

15:00
  • вторник
  • 18 января 2022

В Москве ввели новые меры против "омикрона"

Столичные власти предпринимают новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом появления штамма "омикрон". Об этом во вторник, 18 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, как "омикрон" курсирует в Москве

Принято решение продлить до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Как отметил Собянин, данная мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, поэтому отказываться от нее явно преждевременно.

Наряду с этим градоначальник попросил работодателей перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников везде, где это возможно.

Сергей Собянин в своем личном блоге отметил, что столице предстоит пережить несколько сложных недель. Однако город справился с предыдущими волнами пандемии — справится и с "омикроном", выразил уверенность мэр Москвы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы везде, где это возможно, прежде всего это должно коснуться пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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