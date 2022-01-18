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Собянин: "омикрон" почти полностью вытеснил "дельту" в Москве

15:03
  • вторник
  • 18 января 2022

Заболеваемость ковидом за неделю выросла в 2 раза

Омикрон-штамм занял доминирующее положение к структуре заболеваемости коронавирусом в Москве, почти полностью вытеснив "дельту". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, из-за быстрого распространения "омикрона" очевидно, что нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения резко вырастет.

В этой связи власти Москвы приняли решение продлить до 1 апреля домашний режим для пожилых, а также требование к работодателям о переводе не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Мэр Москвы также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в столице выросла в два раза на текущей неделе и, скорее всего, продолжит расти. Тем не менее, власти города пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19.

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