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Захарова сообщила об угрозах российским дипломатам на Украине

15:29
  • вторник
  • 18 января 2022

Об этом регулярно сообщают украинской стороне в виде нот протеста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила об угрозах в адрес работающих на Украине российских дипломатов.
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"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также Захарова напомнила о нападении с применением зажигательной смеси на российское Генеральное консульство во Львове.

Ранее МИД России опроверг публикацию газеты New York Times об эвакуации дипломатов из Киева. "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - указали в ведомстве.

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